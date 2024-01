La Gazzetta dello Sport elogia Yacine: "Milan, ora guida Adli"

Yacine Adli si sta prendendo le prime pagine. Dopo aver passato il suo primo anno in rossonero tutto in panchina, nel corso di questa stagione ha finalmente trovato spazio e si sta mettendo in mostra soprattutto da vertice basso del centrocampo rossonero, in assenza di Ismael Bennacer. Il gol segnato contro la Roma è solo la conferma del buon momento per il francese.

Tanto che la Gazzetta dello Sport oggi gli dedica un primo piano e lo titola così: "Milan, ora guida Adli". Nell'occhiello si legge: "Col nuovo regista Pioli ha svoltato. Dal centrocampo più gol e idee". Da un lato c'è il suo grande carisma nello spogliatoio: "L'ex Bourdeaux è stimato da tutto il gruppo". Non a caso sono piovuti complimenti sinceri dai compagni dopo la sua prima rete (su tutti da parte di Leao e del capitano Calabria). Ma anche in campo ora si è integrato bene: "L'intesa con Reijnders è una delle chiavi del nuovo corso in mezzo: Yacine e l'olandese si cercano e si completano".