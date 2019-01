La Gazzetta dello Sport: "Gattuso si gioca la carta Piatek"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamane si sofferma sul big match di Coppa Italia in programma oggi a San Siro. "Nel bis con il Napoli Gattuso si gioca la carta Piatek", titola la rosea, che poi - sempre in prima pagina - riporta una dichiarazione del tecnico milanista riferita proprio al pistolero: "Mi piace, dà tutto". Ancora la Gazzetta: "Stasera (ore 20.45, Rai1) nel Milan il polacco in campo dal primo minuto". Capitolo mercato. Leonardo è a caccia di un esterno offensivo: "Deulofeu in cima alla lista".