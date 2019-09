La Gazzetta dello Sport: "Giampaolo ci ripensa. Bennacer torna titolare?"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina alla squadra milanista. "Milan, Giampaolo ci ripensa", titola la rosea, che poi aggiunge: "Bennacer torna titolare?". Il giovane centrocampista, dunque, potrebbe partire dal primo minuto nella gara contro il Torino. Anche perché, come sottolinea la Gazzetta, "il club non ha gradito l’esclusione" del giocatore nelle ultime due partite contro Verona e Inter.