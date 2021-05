La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina al futuro di Gigio. "Che affare (per Mino)", titola la rosea, che poi aggiunge: "Domani ultima gara col Milan prima che scada il contratto. Donnarumma vuole restare ma ci sono ostacoli. E in ballo c’è una maxi commissione da 20 milioni per l’agente Raiola".