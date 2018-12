La Gazzetta dello Sport: "Higuain-Cutrone a caccia di gol e qualificazione"

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in prima pagina, pone l’accento sull’impegno europeo dei rossoneri, che stasera si giocano il passaggio del turno in Grecia. Rino Gattuso si affida ai suoi attaccanti: "Higuain-Cutrone a caccia di gol e qualificazione", titola la rosea, che poi aggiunge sempre di spalla: "Europa League ad Atene (ore 21). Con l’Olympiacos il Milan potrebbe andare ai sedicesimi anche perdendo". Per la squadra milanista, dunque, una gara da dentro o fuori da non sbagliare.