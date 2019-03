C’è spazio anche per la stracittadina in programma domenica sulla prima pagina dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. "I poker del derby", titola la rosea, che poi aggiunge sempre in taglio alto: "Muri, bomber, esterni, jolly: le carte di Gattuso e Spallett. Da Suso a Piatek, da Perisic a Lautaro, ecco chi può decidere Milan-Inter". Le due milanesi si giocano una fetta di Champions.