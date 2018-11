La Gazzetta dello Sport: "Ibra-bis per il Milan a gennaio: si può fare"

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in prima pagina, pone l’accento sul possibile ritorno a Milano di Zlatan Ibrahimovic. "Ibra-bis per il Milan a gennaio: si può fare", titola la rosea, che aggiunge: "Si lavora per il clamoroso ritorno. Lo svedese tornerebbe rossonero per provare a restare tra le prime 4. E la sua Helena dà l’ok...". L’operazione è fattibile: Ibra arriverebbe a costo zero, mentre l’ingaggio sarebbe alla portata del club milanista.