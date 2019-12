La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina alla trattativa per il ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic. "Ibra ha scelto il Milan", titola la rosea, che poi aggiunge: "Quasi tutto fatto per il grande colpo. Il Bologna si defila, accordo vicinissimo coi rossoneri, ma c’è lo scoglio durata del contratto (6 o 18 mesi). Piatek lo chiama: faranno coppia?".