La Gazzetta dello Sport: "Il Milan cerca il Piatek perduto"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina pone l’accento - in prima pagina - sui rossoneri di Giampaolo in vista della gara di questa sera contro il Verona. "Il Milan cerca il Piatek perduto", titola la rosea, che poi aggiunge, sempre di spalla: "La chiave può essere Paquetà". L’avanzamento del brasiliano sulla linea dei trequartisti può garantire maggiori soluzioni in attacco e quindi più palle-gol per il Pistolero, a secco ormai da parecchio tempo.