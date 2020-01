La Gazzetta dello Sport: "Il Milan di Ibra"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina pone l’accento sui rossoneri, impegnati nel pomeriggio in Sardegna. "Il Milan di Ibra", titola la rosea, che poi aggiunge, sempre di spalla: "Titolare a Cagliari in coppia con Leao". La squadra di Pioli ha bisogno di punti per ridare slancio a una classifica al momento deficitaria: "Vittoria e gol mancano da oltre un mese". Capitolo mercato: "Arrivano i rinforzi: Kjaer e idea Duncan".