La Gazzetta dello Sport: "Il Milan punta tutto su Giampaolo"

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport pone l’accento - in prima pagina - sui piani del club rossonero in vista della prossima stagione. "Il Milan punta tutto su Giampaolo", titola di spalla la rosea, che poi aggiunge: "Veretout si avvicina e Gigio si allontana". Maldini e Boban sono al lavoro sul mercato: "Offerti ai viola 15 milioni e Biglia" per il centrocampista francese, "ma il rinforzo top resta l’allenatore". I vertici di via Aldo Rossi hanno grande fiducia nel tecnico abruzzese.