La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Milan: Todibo!"

C’è spazio anche per i rossoneri sulla prima pagina dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che pone l’accento sul (sempre più probabile) prossimo colpo di mercato del club di via Aldo Rossi: "Milan: Todibo!", titola la rosea, che poi aggiunge: "Accordo col Barça. Oggi atteso anche il sì del difensore". Il francese, dunque, è sempre più vicino, ma l’attesa dei tifosi è tutta per Zlatan, che sta per cominciare la sua seconda esperienza milanista: "Ibra sbarcherà giovedì mattina", scrive la Gazzetta.