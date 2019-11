La Gazzetta dello Sport: "Juve-Milan mai visto"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica l’apertura al big match in programma a Torino. "Juve-Milan mai visto", titola la rosea, che poi aggiunge, sempre in prima pagina: "Domani sfida tra grandi agli opposti. I giocatori di Sarri vantano oltre mille presenze in più in Champions, il divario in classifica (16 punti di distacco tra le due squadre) e del monte ingaggi non lasciano scampo. Anche allo Stadium?".