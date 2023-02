MilanNews.it

© foto di Federico Titone

La Gazzetta Sportiva di questa mattina apre in prima pagina col mercato e titolando: "Kessie bussa all'Inter". Dopo Calhanoglu, un altro ex Milan potrebbe finire in nerazzurro dopo essere stato simbolo milanista. L'ivoriano vuole tornare a Milano e ci sono già stati i primi contatti.