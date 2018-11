La Gazzetta dello Sport: "La carica Higuain per il Milan 2"

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in prima pagina, si sofferma sui rossoneri di Rino Gattuso, impegnati in serata a San Siro nella sfida di Europa League contro i lussemburghesi del Dudelange (fischio d’inizio alle ore 18.55). "La carica Higuain per il Milan 2", titola la rosea in taglio alto, evidenziando la voglia del Pipita che ieri, in conferenza stampa, ha dichiarato: "Io non lascio". L’argentino, dunque, non ha alcuna intenzione di cambiare squadra. "E apre a Ibra", aggiunge la Gazzetta sempre in prima pagina.