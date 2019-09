La Gazzetta dello Sport: "La rivoluzione di Giampaolo sblocca il Milan"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina alla squadra rossonera dopo la vittoria di ieri. "La rivoluzione di Giampaolo sblocca il Milan", titola la rosea, che poi aggiunge, sempre in taglio alto: "A San Siro fuori Piatek e dentro Silva, Calhanoglu decide: 1-0 al Brescia". Tre punti importanti per Romagnoli e compagni, dopo il brutto esordio sul campo dell’Udinese.