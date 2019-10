La Gazzetta dello Sport: "Milan, datti 4 mosse"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica l’apertura alla squadra di Pioli. "Milan, datti 4 mosse", titola la rosea, che poi aggiunge, sempre in prima pagina: "SOS Diavolo, tra presente e futuro i rossoneri devono uscire dalla crisi". Ma quali sono queste quattro mosse? 1) Bennacer e Duarte per la svolta. 2) Bonaventura e Caldara da recuperare. 3) Cercasi leader, idea Rakitic per gennaio. 4) Gazidis replica: “Al top in meno di dieci anni”. Capitolo San Siro: "Il Comune dice sì" al nuovo stadio, "ma il Meazza resta".