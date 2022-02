“Milan indiavolato: sarà derby”, titola La Gazzetta dello Sport dopo lo “show di Leao e Giroud” nei quarti di Coppa Italia. “Lazio travolta in quarantacinque minuti, in semifinale c’è l’Inter”, scrive la rosea, che poi aggiunge: “I rossoneri dominano, la squadra di Sarri non si vede: tre gol nel primo tempo, nella ripresa c’è il poker di Kessie”.