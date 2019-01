La Gazzetta dello Sport in edicola stamane dedica l’apertura al big match di ieri. "Milan, pari e Piatek", titola in prima pagina la rosea, che aggiunge: "A San Siro con il Napoli è 0-0, bel debutto del polacco. Tanta grinta, poca qualità: deludono Paquetà, Insigne e Mertens, non basta la scossa della nuova punta rossonera. Ancelotti protesta: espulso. Martedì bis in Coppa Italia".