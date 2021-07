La Gazzetta dello Sport: "Nodo Bakayoko: il Chelsea lo rinnova"

Dopo Giroud, la storia si ripeterà con Bakayoko. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Chelsea farà scattare il rinnovo unilaterale del contratto anche per il centrocampista. Un ostacolo in più per il Milan, che avrebbe potuto acquistare il giocatore a un prezzo relativamente basso. Tuttavia, con Bakayoko in scadenza non più tra un anno ma tra due, i rossoneri potrebbero tornare alla carica per un prestito, magari con l’inserimento dell’obbligo di riscatto.