C’è spazio anche per le vicende del club rossonero sulla prima pagina dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. "Non è super Milan senza il vero Suso", titola di spalla la rosea, soffermandosi sul momentaccio dell’esterno spagnolo: "Il passo indietro - si legge - con la Lazio". Ma Gattuso può comunque sorridere perché "la difesa tiene". Ancora la Gazzetta: "È muro rossonero, solo tre gol subiti in 10 match: il top in Europa nel 2019".