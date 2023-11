La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: "Parisi è da rosso"

L'azione che ha deciso Milan-Fiorentina si è verificata nel recupero del primo tempo: bella imbucata di Jovic con l'esterno per Theo Hernandez che sfreccia dietro a Parisi che non può far altro che stenderlo in area di rigore a tu per tu con Terracciano. L'arbitro Di Bello non ha dubbi è concede il penalty anche se sventola in faccia al giocatore della Fiorentina solo il cartellino giallo. I rossoneri protestano perchè avrebbero voluto qualcosa in più, come il cartellino rosso. E la Gazzetta dello Sport dà ragione ai rossoneri: "Parisi è da rosso".

Questo il giudizio della rosea sull'episodio: "Di Bello non da bocciare, anche se - con Mazzoleni (Var) - considera l’intervento di Parisi su Theo genuino definendo il pallone a distanza di giocata o “cercato”. Invece, il pallone è andato, il milanista ha preso il vantaggio in una chiara occasione e anche uno spintone: didatticamente il giallo (figlio di direttive recenti) non basta per un rigore solare".

