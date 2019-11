La Gazzetta dello Sport: "Piatek, mese chiave"

La Gazzetta dello Sport, in prima pagina, si sofferma sul futuro del pistolero. "Piatek, mese chiave", titola la rosea, che poi aggiunge in taglio basso: "O si sblocca o il Milan in prestito". Si parla anche di Gigio e dell’interesse della Juventus: "Gigio nei radar bianconeri", ma Szczesny dovrebbe rinnovare il suo contratto fino al 2024. La società juventina, comunque, non molla la pista che porta al giovane estremo difensore del Milan.