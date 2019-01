La Gazzetta dello Sport: "Prima Genoa-Milan, poi Piatek cambia maglia"

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Spor, in prima pagina, dedica spazio alle strategie di mercato del club rossonero. "Prima Genoa-Milan, poi Piatek cambia maglia", titola la rosea, che poi aggiunge, sempre in taglio alto: "Martedì l’annuncio, esordio sabato a San Siro col Napoli". Questione di giorni, dunque: per il trasferimento a Milano del centravanti polacco è già tutto fatto. Per un attaccante pronto ad approdare a Milanello, ce n’è un altro che, invece, non vede l’ora di andar via. "Il lungo addio di Higuain", scrive la Gazza, che giustamente si chiede: "Sarà convocato?". A Gattuso la scelta.