La Gazzetta dello Sport recita così: "Modello Tonali"

© foto di DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento a Sandro Tonali che più passa il tempo, più si sta prendendo un ruolo di leadership preminente all'interno della rosa di Stefano Pioli. Il titolo della rosea recita: "Modello Tonali. Guida Sandro: leader tecnico, ora è diventato voce del gruppo". In questo weekend in particolare si parla del numero 8 perché il Milan domenica tornerà a Verona dove Tonali l'anno scorso, nel giorno del suo compleanno, siglò una doppietta decisiva nella corsa per il titolo. Sandro è sempre più leader: ha prolungato fino al 2027 e ha indossato a gara in corso la fascia da capitano sia in campionato che in Champions.