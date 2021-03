L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla trattativa per il rinnovo di Donnarumma. Non è stato fissato un appuntamento in sede, ma i contatti telefonici tra le parti sono frequenti. L’offerta da 8 milioni è per il Milan la più alta possibile, ma Raiola non ha ancora accettato e riflette su opportunità alternative.