La Gazzetta dello Sport: "Rivoluzione Milan"

"Rivoluzione Milan", titola questa mattina La Gazzetta dello Sport. La rosea, in prima pagina, pone l’accento sul futuro del club rossonero, dopo la grande delusione per il quinto posto ottenuto in campionato. "Gattuso lascia - aggiunge la Gazzetta di spalla - Leo si dimette, Maldini in bilico". Insomma, un ribaltone tecnico e dirigenziale: "Gazidis stringe i tempi e cambia tutto. E sull’Europa League incombe sempre l’Uefa".