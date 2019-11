La Gazzetta dello Sport: "Sabato bestiale"

Tre anticipi da urlo, tre incroci che potrebbero indirizzare - in un senso o nell’altro - le sei squadre protagoniste. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport in prima pagina, sarà un "sabato bestiale", con Atalanta-Juve alle 15, Milan-Napoli nel pomeriggio (ore 18) e Toro-Inter in serata. Insomma, "il campionato riparte con tre sfide pensatissime". Per quanto riguarda la partita di San Siro, la rosea scrive: "Pioli Ancelotti, vietato fallire. Piatek si gioca il futuro. De Laurentiis: 2.5 milioni di multa agli ammutinati".