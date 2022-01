C’è spazio anche per il mercato del Milan sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. “Sbarca Lazetic, è subito pronto”, titola la rosea, che poi aggiunge in taglio laterale: “Un nuovo baby per la difesa?”. Dopo l’acquisto del talentuoso attaccante serbo, dunque, i rossoneri potrebbero regalare a Pioli anche un rinforzo giovane per il reparto arretrato.