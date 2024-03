La Gazzetta dello Sport scrive: "Leao e Pioli diavoli felici"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport questa mattina propone un pezzo sui protagonisti della vittoria del Milan contro la Fiorentina, ieri sera: Rafael Leao in campo e Stefano Pioli sulla panchina. Entrambi hanno parlato in maniera importante del proprio futuro. La rosea prima di tutto titola così: "Leao e Pioli diavoli felici". Poi riporta le parole. Prima quelle di Leao, decisivo con un assist e un gol all'interno di una prestazione travolgente: "Sono qui con il cuore, il Milan è la mia casa e grazie a questo club sono diventato uomo. In futuro voglio vincere qualcosa di importante, l’Europa League lo è". Una vera e propria dichiarazione d'amore per il Milan.

E simile a una dichiarazione d'amore è anche quella di Pioli, che commentando l'investitura di Scaroni nel pre partita, afferma: "Sul futuro non ho mai avuto dubbi, il Milan non si lascia. Il Milan è il Milan e io sono felicissimo qui. Mi trovo bene con tutti, con Furlani, Ibra, Moncada... Poi dipende da quello che succederà: io non penso al futuro, giusto che lo faccia il club che deve programmare". E poi commenta anche su Leao stesso: "A Rafa oggi manca poco così per diventare quel campione che ho sempre pensato potesse diventare. Ora ha anche la leadership".