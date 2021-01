La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina si sofferma in prima pagina su Ibrahimovic. "Indiavolatissimo", titola la rosea, che poi aggiunge in taglio alto: "Zlatan al primato di presenze con un club italiano. Ibra lunedì a Cagliari per il record con il Milan. Giallo Theo e Calha, ma ci saranno".