La Gazzetta dello Sport titola così: "Gerry si prende Ibra"

"Gerry si prende Ibra", è questo il titolo che la Gazzetta dello Sport questa mattina dedica al nuovo incontro che ieri pomeriggio tardo si è svolto in centro a Milano tra Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. Obiettivo, trovare un ruolo dirigenziale per lo svedese nell'organigramma del club rossonero. L'eventuale ruolo dello svedese, per il manager americano e per il Milan, sarebbe un'ondata positiva anche a livello di immagine e potrebbe essere sfruttato anche in altri campi.

Bisogna definire il ruolo: lo svedese non ha forse le competenze da dirigente vero e proprio, inoltre non si vuole oscurare Pioli con la sua figura. I tanti colloqui servono anche a questo: trovare il giusto ruolo per Ibra, per il Milan e per tutti in generale.