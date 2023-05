La Gazzetta dello Sport titola così: "La notte dei sogni"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"La notte dei sogni", questo è il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport per una sorta di seconda copertina che la rosea propone a pagina tre della sua edizione odierna, in larga parte dedicata all'euroderby tra Milan e Inter di cui oggi si disputerà la partita di andata. E nella pagina successiva si legge: "Milan e Inter a voi! Storia, stelle e stadio da record. Non manca nulla". Ci sono tutti gli ingredienti per una doppia sfida destinata a entrare nella leggenda. Da una parte c'è Stefano Pioli con il dubbio Leao che verrà sciolto in mattinata (QUI), dall'altra Simone Inzaghi che si affida a Lautaro Martinez.