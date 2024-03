La Gazzetta dello Sport titola: "Milan e le carte d'Arabia"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport questa mattina introduce il tema dell'indagine sul Milan, venuta alla luce martedì con le perquisizioni a Casa Milan e l'iscrizione sul registro degli indagati per Giorgio Furlani e Ivan Gazidis. La rosea titola così: "Milan e le carte d'Arabia. I pm indagano sui documenti per i nuovi soci". Il nocciolo della questione, infatti, ruoterebbe tutto intorno al documento AC Milan Investor Presentation che il club rossonero avrebbe preparato a margine dei colloqui con potenziali investitori arabi. La Gazzetta riporta che: "Per la Procura il report consegnato ai potenziali investitori può svelare la vera proprietà della società".

Questo documento non si è ancora capito come è finito nelle mani della Procura ma, dal lato degli inquirenti, alimenta i sospetti e potrebbe provare tramite il vendor loan che Elliott sia ancora a capo del club di via Aldo Rossi, diversamente da quanto comunicato nei documenti ufficiali. In tutto questo ieri RedBird ha preso posizione con un comunicato dichiarando ancora una volta la proprietà sul club rossonero: "RedBird Fund IV e i suoi sottoscrittori possiedono il 99,93% di AC Milan. L’idea che RedBird non possieda e non controlli l’AC Milan è assolutamente falsa ed è contraddetta da tutte le prove e i fatti".