La Gazzetta dello Sport titola: "Milan, un tacco di rimpianti"

Il Milan non concretizza il tanto gioco creato e pareggia contro il Newcastle per 0-0 nell'esordio stagionale in Champions League. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola commenta così: "Milan, un tacco di rimpianti".

Il riferimento è all'occasione più ghiotta avuta dai rossoneri con Rafael Leao che ha scartato due giocatori inglesi e a pochi metri dalla porta invece di tentare la semplice battuta a rete, ha provato un complicato colpo di tacco: il portoghese è inciampato e il Newcastle ha poi salvato sulla linea il tiro successivo di Pobega da fuori area. Un'azione che è un po' l'emblema di una partita in cui il Milan ha peccato di cattiveria negli ultimi 16 metri.