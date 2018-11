La Gazzetta dello Sport: "Tra Salvini e Gattuso la pace arriva via sms"

La Gazzetta dello Sport: “Tra Salvini e Gattuso la pace arriva via smC’è spazio anche per il Milan sulla prima pagina dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che torna sul botta e risposta tra Matteo Salvini e il tecnico Gennaro Gattuso andato in scena nel dopo-partita dell’Olimpico. "La pace arriva via sms", titola la rosea, che riporta anche le parole del vicepremier: "Non ce l’avevo con Rino: è il top" Polemiche ma anche mercato, con Leonardo impegnato nella ricerca di un difensore centrale. "Avanti su Christensen", scrive la Gazzetta sempre in prima pagina, evidenziando l’interesse dei rossoneri per il giocatore del Chelsea.