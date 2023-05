La Gazzetta e i problemi del Milan: "Crollo a gennaio. Mercato, che flop: Deke chi sei? Pioli senza cambi"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così sui problemi del Milan in questa stagione: "Crollo a gennaio. Mercato, che flop: Deke chi sei? Pioli senza cambi". La Rosea analizza le tre grandi del nostro campionato che per la prima volta sono fuori dalla lotta scudetto a sei turni dalla fine della Serie A.

Per quanto riguarda il Diavolo, il mercato dello scorsa estate non ha portato praticamente nulla (a parte Thiaw), in particolare ci si aspettava molto di più da De Ketelaere, il grande investimento del Diavolo che ha deluso più di tutti. La rosa corta ha poi costretto Pioli a spremere i titolarissimi e così è arrivata la crisi di gennaio che ha comportato il crollo verticale del Milan.