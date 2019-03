La Gazzetta e la risposta dell'Inter: "Rombo derby"

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con la vittoria dell'Inter in casa contro la SPAL nella settimana che porta al big match contro il Milan: "Rombo derby". Risposta nerazzurra alla vittoria rossonera, Spalletti torna a -1 grazie ai gol di Politano e Gagliardini. Nel frattempo non si placano le polemiche intorno a Icardi, che questa volta ha disertato San Siro.