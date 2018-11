La Gazzetta e la vittoria rossonera: "Romagna Milan"

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Romagna Milan". Vittoria all'ultimo respiro per i rossoneri a Udine: decide di nuovo il giovane capitano. Altro gol nel recupero, esattamente al 97', ormai è "zona Diavolo". Segna Romagnoli, sempre lui, confermando il quarto posto milanista. Sono 9 punti in 8 giorni. Gattuso a fine partita: "Voglio più veleno".