Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

"Italiane, credeteci: Pioli e Spalletti possono vincere la Champions" è il titolo di questa mattina in prima pagina della Gazzetta dello Sport. Parola a quattro ex commissari tecnici: Sacchi, Zoff, Prandelli e Donadoni 'votano' Milan e Napoli in Europa.