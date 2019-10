La Gazzetta e le parole di Boban: "Fidatevi del Diavolo"

Nazionale ma non solo. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina alle dichiarazioni rilasciate da Boban alla Festa dello Sport. "Fidatevi del Diavolo", titola in prima pagina la rosea, che poi riporta le altre parole del dirigente rossonero: "Al Milan c’è da lavorare, io e Maldini non abbiamo la bacchetta magica. L’esonero di Giampaolo una sconfitta per tutti, Pioli non è una seconda scelta, è la migliore".