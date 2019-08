La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dà spazio in prima pagina alle parole di Boban. "Alla fine i tifosi saranno contenti del loro Milan", titola la rosea riportando una dichiarazioni del dirigente rossonero. "Zvone - si legge in taglio alto - suona la carica prima della sfida di Udine". E Giampaolo gli fa eco: "In corsa per la Champions".