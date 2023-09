La Gazzetta e lo strano caso di Calabria: "Leader con Pioli, escluso in azzurro"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina su Davide Calabria: "Lo strano caso: leader con Pioli, escluso in azzurro". Il capitano rossonero è un punto fermo del Milan di Stefano Pioli, ma non riesce a far parte con continuità della Nazionale italiana. Anche il neo ct Luciano Spalletti non lo ha convocato e così il terzino resterà a Milanello ad allenarsi in vista del derby di Milano in programma dopo la sosta.