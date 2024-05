La Gazzetta è sicura: "Jovic è più vicino alla conferma"

Non solo Olivier Giroud, anche il futuro di Luka Jovic è tutto da decifrare. E se per il francese sembra oramai certo il trasferimento a Los Angeles, per il quale manca solamente l'ufficialità, per il serbo le cose stanno in maniera leggermente diversa. Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione centravanti in casa rossonera e ha affrontato anche la posizione dell'attaccante serbo. Questo il titolo della rosea che crede nella permanenza dell'ex Fiorentina e Real Madrid: "Jovic è più vicino alla conferma".

Secondo l'indiscrezione Milan e Jovic sarebbero vicini a un accordo per continuare insieme. Nonostante l'arrivo in sordina e senza troppi giudizi favorevoli, l'attaccante serbo si è rivelato un ottimo rincalzo come testimoniano i nove gol stagionali, segnati con un tempo di gioco molto ridotto rispetto alla concorrenza. Il club può decidere se rinnovare automaticamente per un anno l'accordo firmato il 1° settembre scorso. Oppure c'è la possibilità di stipulare un contratto più lungo. La sostanza è che una stretta di mano per continuare insieme ci sarà, da capire di quale entità.