La Gazzetta è sicura: "Leao, il grande gelo. Niente incontro per il rinnovo"

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport questa mattina riporta un'improtante indiscrezione che sembra rappresentare una frenata rispetto agli sviluppi degli ultimi giorni. Il titolo dice: "Leao, il grande gelo". E nell'occhiello: "Niente incontro per il rinnovo. Clausola e agenti ostacoli alla firma". Ci si aspettava un incontro tra dirigenza rossonera, Ted Dimvula e il papà di Leao e invece, al momento, non sembrano essere in programma incontri tra le parti. Ciò rappresenterebbe una frenata importante in una trattativa i cui ostacoli maggiori, a oggi, sembrerebbero essere la clausola rescissoria e le commissioni per gli agenti.