La Gazzetta è sicura: "Musah non gioca: chance per Bennacer"

Sembrava che il centrocampo fosse il reparto più completo e sano, adesso che era stato recuperato anche Bennacer. Eppure oggi la Gazzetta dello Sport riporta che Yunus Musah non sarà in campo domani contro il Monza: era già affaticato prima della sfida di Champions contro il Newcastle, che comunuque ha giocato, ed è molto difficile giochi domani, sicuramente non dal primo minuto.

La rosea titola così: "Musah non gioca: chance per Bennacer". Chiaramente in assenza dell'americano, pronto a prendere il suo posto c'è proprio Ismael Bennacer che potrebbe trovare così la titolarità per la prima volta dallo scorso maggio. Al momento il centrocampista algerino è in vantaggio nel ballottaggio con Yacine Adli.