La Gazzetta è sicura, Pioli cambia in attacco a Genova: "Occasione Jovic"

Nonostante le previsioni della vigilia parlino di un tridente di grande velocità con Chukwueze e Leao a supporto di Okafor, la Gazzetta dello Sport questa mattina lancia un'indiscrezione di formazione che va in controtendenza: "Occasione Jovic". Nel sottotitolo si legge: "Pioli sceglie Luka. Leao e Pulisic verso la panchina". Secondo quanto riporta la rosea per sostituire l'affaticato Giroud, il tecnico rossonero è pronto a lanciare per la prima volta dall'inizio Luka Jovic, traslocando Okafor a sinistra nella sua posizione originaria e lasciando Leao in panchina. A destra pronto invece Chukwueze.