La Gazzetta elogia Jovic: "Gran riserva. Rinnovo più vicino"

Luka Jovic, sabato pomeriggio in casa del Frosinone, è stato ancora una volta decisivo con un gol dalla panchina. Con la rete del 3-2 sui Ciociari, l'attaccante serbo ha raggiunto quota sette gol stagionali di cui 5 in Serie A: quattro di questi ultimi sono arrivati dalla panchina, nessuno in campionato ha fatto meglio di lui. Per questo oggi la Gazzetta dello Sport lo elogia così: "Jovic gran riserva. Panchinaro d'oro, se entra, segna. Milan convinto, rinnovo più vicino".

Nel sottotitolo la rosea aggiunge: "Luka primo in A per gol da subentrato. Il club può allungare il contratto al 2025. I dialoghi sull'ingaggio presto nel vivo". Dopo averlo prelevato a zero dalla Fiorentina, i rossoneri avranno la possibilità di esercitare un opzione di rinnovo automatico per un anno a fine stagione, facoltà di cui il club di via Aldo Rossi è in possesso anche alla fine delle successive due stagioni. Ma i colloqui con l'agente potranno arrivare prima di giugno e il serbo potrebbe essersi meritato un contratto più classico per le prossime stagioni.