La Gazzetta elogia Thiaw: "Prima da applausi. Il Diavolo ha un titolare in più"

Tra gli aspetti più positivi di questo periodo del Milan, c'è sicuramente Malick Thiaw. Il difensore tedesco sta avendo finalmente la sua occasione e la sta sfruttando in pieno con prestazioni assolutamente solide e in contesti non facili. La Gazzetta dello Sport titola: "Prima da applausi. Il Diavolo ha un titolare in più". Contro il Tottenham per quello che la rosea chiama "Il gigante tedesco" era il debutto assoluto in Champions League: a vederlo in campo contro gente del calibro di Kane e Son ma anche di Kulusevski e Richarlison non sembrava. Le partite con Torino e Spurs lo hanno già fatto entrare nel cuore dei tifosi e si gongola pensando al fatto che è uno dei calciatori che quest'estate è approdato in rossonero a titolo definitivo, per soli 7 milioni di euro.