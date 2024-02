La Gazzetta esalta il Diavolo: "L'EuroMilan è una bellezza"

"L'EuroMilan è una bellezza": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che esalta la prestazione del Diavolo ieri sera contro il Rennes a San Siro nell'andata dei playoff di Europa League. Netto successo della formazione milanista che con un netto 3-0 batte i francesi (doppietta di Loftus-Cheek e gol di Leao) e ipoteca il passaggio agli ottavi della competizione. La squadra di Pioli ha dimostrato di avere i mezzi per vincere la coppa.

Milan tra le favorite in Europa League? Questa la risposta di Stefano Pioli in conferenza stampa dopo il 3-0 al Rennes: "Proprio prima della partita il mio staff mi ha girato una statistica secondo cui il Milan ha il 5% di vincere l'Europa League. Lo userò per motivare i miei giocatori".